Coronie getroffen door rukwinden

🕔 13.sep 2017

Het district Coronie, met name het gebied Soemboredjo, is gisteren rond half vier in de middag getroffen door hevige rukwinden. Na harde regens die gepaard gingen met rukwinden zijn dakplaten van het stadion weggewaaid en beland op een openstaand perceel tegenover het stadion.

Van enkele woningen en de oude pelmolen zijn de zinkplaten door de hevige winden weggerukt, waarna deze schade hebben aangericht in de omgeving.

Van districtssecretaris Nunci Rigters verneemt het Nationaal Informatie Instituut dat er ook meldingen waren van omgevallen bomen, die intussen zijn opgeruimd door de technische dienst van het commissariaat in samenwerking met medewerkers van het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie.

‘De situatie in het gebied is zo goed als genormaliseerd en waar nodig komt het commissariaat in met ondersteuning van mankracht en materiaal’, zegt districtssecretaris Rigters.

Enkele bewoners hebben zelf hun dakplaten opgeruimd en teruggeplaatst op de daken van de huizen. De pelmolen en het stadion hebben de grootste schade opgelopen. Er zijn geen meldingen van gewonden.(GFC)