Contestanten Miss en Mister Tropical Beauties Suriname 2017 bekend

🕔 12.jun 2017

Op zondag 11 juni 2017 werd in de Royal Ballroom van het Royal Torarica Hotel het ‘Who Are They 2017?’ evenement georganiseerd door Stichting Beauties of Suriname Pageant, beter bekend als ‘Tropical Beauties Suriname’.

De avond bestond uit een aantal rondes van de Misters en gemaskerde fashion rondes door Timeless NV, Boetiek Lili,’s en Saga do Rose design.

Het evenement van dit jaar had een nieuw karakter. In 2017 is de organisatie gestart met de zoektocht naar Mister Tropical Beauties Suriname.

De show was anders dan de voorgaande jaren, deze keer was deze een mix van een halve finale van de Misterverkiezing, waarbij uit de 10 Misters een top 5 gekozen werd, en aan het eind van de avond was de sjerpen ceremonie, waarbij de missen officieel hun sjerpen als contestanten van Miss Tropical Beauties Suriname 2017 kregen.

De jury voor het bepalen van de top 5 waren: Kathleen Healy, Judith Lochem, Sylvani Kasanpawiro, Remko Sintmaartensdijk en Jimmy Lachi.

Voorafgaand het “Who Are They 2017?” evenement kon het publiek via de Facebookpagina van Tropical Beauties Suriname kennis maken met de 10 Misters van dit jaar.

Op de officiële foto’s van deze Misters kon er gestemd worden op de nieuwe Mister Facebook Suriname. De winnaar van deze titel kreeg meteen een plek in de top5 voor de finale avond. De nieuwe Mister Facebook Suriname is geworden Kevin Amain .

De jury had een moeilijke avond en heeft daarom besloten naast de Mister Facebook nog 5 andere de kans te geven en daarom is er nu een top 6.

De overige heren in de top 6 zijn: Nicolay Barron, Vincent Clark, Arthur Da Nobrega Semoedi, Shane Jubitane en Zivanio Keling.

De nieuwe missen zijn: Siefienga Ajawaso, Shimara Jap, Sheniva Kartomedjo, Dayenne Karaipoe, Xaviera Plet, Kimberley Naarendorp, Farahnaaz Margaret, Karithia Wouter, Mariandle Pepe, Francisca Wong Loi Sing en Marein Hofwijks.

“Wij zijn dik tevreden met het verloop van de show en danken alle aanwezigen voor de komst en support. Wij zijn al onze sponsoren dankbaar samen met de mensen die achter de schermen hebben geholpen. Wij vragen het publiek ons te blijven volgen voor al de nieuwe ontwikkelingen en de nog te houden sociale projecten van de nieuwe groep,” zegt de organisatie.

De finale avond staat gepland op 5 augustus 2017.

Kaarten zijn verkrijgbaar via www.misstropicalbeauties.org of bellen op 8599025 of 7124479.(GFC)