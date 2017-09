Comcec training en lancering Ondernemersdesk

🕔 22.sep 2017

Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme zal in samenwerking met

The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of the Islamic Cooperation (COMCEC) een training organiseren in Business Mentoring.

Door middel van deze training zal begeleiding geboden worden aan ondernemers hoe ze in aanmerking kunnen komen voor een financiering door COMCEC.

De ondersteuning aan ondernemers op deze manier heeft uiteindelijk tot doel om de ondernemers een toegang tot financiering aan te bieden, meldt het ministerie in een bericht.(GFC)