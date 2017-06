COL vreest escalatie protestactie crèches

🕔 22.jun 2017

In een schrijven aan president Desi Bouterse laat het hoofdbestuur van de COL, onder leiding van Hugo Blanker, weten dat zij nog steeds in afwachting is op een effectieve interventie met betrekking tot haar brief van 18 juni over de protestactie de bond crèches.

In dat schrijven zijn voornamelijk aangehaald de problematiek ten aanzien van onder andere:

1. bedreigingen bij carrièremogelijkheden, bevordering en benoemingen en studiemogelijkheden:

– onder andere zouden nieuwe krachten een invasie ploegen in de crèches. “Abusievelijk was ons gerapporteerd dat zij met beschikking en al bewapend waren. Intussen vernemen wij dat het echter betreft een schrijven waarin hun functie vermeld staat”, zegt Blanker.

2. formalisering van het resultaat van de 32 opgeleide crècheleidsters

3. op handen zijnde structurele wijzigingen binnen de SBEC, met als gevolg opheffing peuterklassen, w.o. voorgenomen mutatie naar een ander ministerie.

De COL heeft in het schrijven een beroep gedaan op een effectieve interventie van de president. “Wij hadden daarbij de verwachting dat de ingang gezette protestactie tot een minimum kon worden beperkt. Het is u kennelijk ook bekend dat de COL zich hiertoe ook anderszins heeft ingespannen.

In plaats van in te gaan op het beroep tot adequate informatie ten behoeve van de BLC en haar leden heeft de regering de minister van Sociale Zaken afgericht tot een publicitair offensief.

Voor de goede orde vermelden wij de ontvangst van een schrijven van een OD –KMW van het ministerie van SoZaVo aan het bestuur van de COL. Aangezien dit schrijven een affront is van de richtlijnen van de president van de Republiek inzake de communicatielijnen met de vakbeweging gaan wij hieraan voorbij. Uiteraard houden wij rekening met hetgeen in de bedoelde brief straat. Gezien de status kunnen wij dit evenwel in dit stadium niet als werkbaar beschouwen”, schrijft Blanker verder.

De acties worden vandaag voortgezet en worden er geen kinderen opgevangen.(GFC)