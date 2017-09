Christelijk echtpaar weigert medische hulp voor doodzieke baby, gelovigen bidden voor wederopstanding

🕔 29.sep 2017

De baby van een echtpaar in de Amerikaanse staat Michigan had symptomen van geelzucht en bloedde uit de neus en de mond. Maar in plaats van medische hulp te zoeken, ging het paar voor het kind in gebed.

De vroedvrouw merkte toen het kindje twee dagen oud was dat het erop leek dat het geelzucht had. Zij waarschuwde de moeder, Rachel Joy Piland (30), dat de baby hersenletsel zou kunnen oplopen of zelfs zou kunnen sterven als dat niet goed werd behandeld.

“Rachel weigerde medische behandeling en zei dat God geen fouten maakt”, verklaarde politieman Peter Scaccia vorige week tegenover een rechter.

Drie dagen later kwam er bloed uit het neusje en gaf het kind bloed op; zij weigerde ook te eten en ademhalen ging moeizaam. Korte tijd later was baby Abigail overleden.

Toen zij stopte met ademhalen, begonnen Rachel en haar man Joshua (36) voor het kind te bidden. Zij vroegen ook aan vrienden en leden van hun kerkgenootschap om thuis bij hen te komen bidden voor de wederopstanding van Abigail.

De politie, die enkele uren later werd gewaarschuwd door een broer van Rachel, trof in de woning de dode baby aan omringd door volwassenen die haar met gebed weer in leven probeerden te krijgen.

De Pilands, in de video op zendingsreis in Kenia, worden vervolgd voor doodslag en riskeren een gevangenisstraf van vijftien jaren.