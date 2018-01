Chinese wetenschappers klonen zieke honden

Een hond klonen is op zich niets nieuw. Twaalf jaar geleden al slaagden Zuid-Koreaanse onderzoekers daarin. Wel nieuw is dat deze drie pups een kloon zijn van een hond wiens genen zo gemanipuleerd zijn dat het dier de ziekte atherosclerose heeft ontwikkeld, een aandoening die leidt tot vernauwing en verharding van de slagaders en waarvan je een hartaanval of beroerte kan krijgen.

Drie keer klonen die handel – en dus de ziekte doorgeven aan de puppy’s – en je hebt ideale studiemodellen voor wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten.

“Honden delen de meeste erfelijke ziektes met mensen, en daarom zijn ze de beste modellen om te bestuderen”, stelt Feng Chong, technisch directeur van biotechbedrijf Sinogene in Peking, dat nu de trotse bezitter is van vier genetisch identieke (zieke) honden: Apple, Longlong, Xixi en Nuonuo.

De dieren zullen nu verschillende proeven ondergaan en medicijnen testen. Het uiteindelijke doel? “Het redden van mensenlevens.”