Chinese satelliet stuurt ‘onhackbare’ communicatie over 1.200 kilometer

🕔 18.jun 2017

Een Chinese satelliet heeft kwantumtechnologie gebruikt om ‘onhackbaar’ te communiceren over een afstand van 1.200 kilometer. Dat is een verveelvoudiging van het eerdere record.

Het team van Chinese wetenschappers schrijft over deze week over het experiment in Science. Bij de communicatie werd gebruikgemaakt van ‘kwantumverstrengeling’.

Door dat fenomeen kan één deeltje een effect hebben op een ‘tweeling’ op grote afstand. Wetenschappers weten niet precies hoe het fenomeen werkt, maar kwantumverstrengeling maakt het theoretisch gezien mogelijk om over zeer lange afstanden zonder vertraging te communiceren, terwijl die communicatie niet kan worden afgeluisterd.

In 2015 hadden Delftse wetenschappers een wereldprimeur door twee deeltjes te laten verstrengelen over een afstand van 1,3 kilometer. Een jaar later lanceerde China zijn satelliet om kwantumverstrengeling in de ruimte te testen over nog veel langere afstanden.

Superpositie

Tijdens het succesvolle experiment communiceerde een deeltje op de aarde met een deeltje in de satelliet.

Zij bevonden zich eerder in een ‘superpositie’, waarbij de deeltjes tegelijk verschillende kwantumeigenschappen kunnen hebben. Pas als een van de deeltjes wordt geobserveerd krijgt hij één kwantumstaat, en verandert het gekoppelde deeltje mee. Nobelprijswinnaar Albert Einstein noemde dit fenomeen ‘spooky action at a distance’ (spookachtige actie op afstand).

Omdat er tussen de twee deeltjes geen meetbare transmissie zit, denken wetenschappers dat kwantumverstrengeling kan worden gebruikt om veilig te communiceren.(nu.nl)