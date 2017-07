Censuur in Hollywood: leger VS gebruikt films en tv voor propaganda

🕔 06.jul 2017

De invloed van de Amerikaanse overheid in Hollywood is geen geheim. Maar pas uitgelekte documenten geven een onthutsend beeld van de invloed van de CIA en het Pentagon op honderden films en televisieshows: Hollywood blijkt een propagandamachine voor de CIA en het leger te zijn.

De onderzoekers Tom Secker en Matthew Alford kregen via de rechter inzage in 4000 pagina’s van documenten van de CIA en het Pentagon. Daaruit bleek dat de twee instanties een dikke vinger hadden in meer dan 800 films en 1000 tv-shows.

De Amerikaanse spionagedienst en defensie-autoriteit lieten scripts herschrijven, censureerden inhoud en lieten zelfs de productie van films stopzetten als daarin het leger niet voldoende positief werd uitgebeeld.

Amerikaanse spionnen en het leger moesten door propaganda in een gunstiger daglicht worden gesteld en oorlogvoering moest sexy gemaakt worden, was het doel.

Het Pentagon haalde bijvoorbeeld een dikke streep door scenes die zouden onthullen dat meer Amerikaanse militairen zelfmoord pleegden dan er in de strijd sneuvelden.

De propaganda ging via ogenschijnlijk onwaarschijnlijke films en shows.

Zo kan de kijker zich afvragen wat de CIA of het leger te zoeken heeft bij de Hulk, Hawaii Five-O, Transformers en Avatar – of bij de Oprah Show, Jay Leno en America’s Got Talent.

Toch werden al deze producties door Defensie en de CIA gebruikt voor hun propaganda, melden Secker en Alford.

Daartoe werden scenes geschrapt, zinnen herschreven of werden verwijzingen naar ‘vuile oorlogshandelingen’ gecensureerd.