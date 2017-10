Catalaans verlangen naar vrijheid bloedig de kop ingedrukt door Spanje

🕔 02.okt 2017

In Spanje regeert de democratie van het zwaard: Catalanen die in een referendum hun mening wilden geven of zij wel of niet onafhankelijk wilden worden van Spanje, werden met bruut geweld van dat idee afgeholpen.

Zondag waren al meer dan 840 gewonden geteld, van mensen die wilden stemmen op het onafhankelijkheidsreferendum, maar door de Guardia Civil uit stemhokken werden gerukt en in elkaar werden geslagen.

The Department of Health informs that 844 people required medical assistance today on #CatalanReferendum pic.twitter.com/XQnSBwmM8O — Salut (@salutcat) 1 oktober 2017

Violent clashes erupt as police block residents from voting during #CatalanReferendum (VIDEOS, PHOTOS) https://t.co/gOvZxCTtdR pic.twitter.com/UVUbwKbKGQ — RT (@RT_com) 1 oktober 2017

De Spaanse regering praat het geweld goed: “Je zou denken dat mensen vreedzaam hun recht om te stemmen uitoefenen, maar het probleem is dat dit zogenoemde referendum illegaal is verklaard door het Constitutionele Hof” zei de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken Alfonso Dastis zaterdag.

We should be counting votes, not victims of police repression. Number of injured citizens protecting ballots rises to 761. https://t.co/IkwkBE6fY7 — Catalan Government (@catalangov) 1 oktober 2017

Het politieoptreden was helemaal niet buitenproportioneel, vindt Dastis. De Guardia Civil verschafte zich met geweld toegang tot stemlokalen en sloeg de kiezers naar buiten.

Catalonie is een autonome regio van Spanje die al jaren probeert onafhankelijk te worden. Spanje is hier mordicus tegen en probeert het onafhankelijkheidsdenken te vuur en te zwaard de kop in te drukken.