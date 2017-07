Carter lanceert eerste EP, Tranga

🕔 01.jul 2017

Vrijdag heeft de Surinaamse Indië artiest, Carter, e Zus & Zo zijn eerste EP genaamd Tranga aan het publiek gepresenteerd. In februari 2017 kwam Carter met zijn single “Human”op de markt, waarna de videoclip van “Human” in maart 2017 werd gelaunched.

Human is niet alleen in Suriname te horen en te zien, maar ook in Kenia, Sweden, Australië, Engeland en Amerika slaat deze hit heel goed aan. “Human” , maar ook andere nummers van de EP als G.G. en B.F.F.N. , hebben de aandacht getrokken van internationale artiesten en blogs, die hele goede reviews hebben gegeven.

Carter heeft middels een live-optreden de nummers van zijn EP ter gehore gebracht. Er was een openingsact van Shavero Ferrier en zijn er een aantal werken van Mitchell Lisse tentoongesteld. Lisse is de vaste fotograaf van Carter en heeft zijn album art en de portfolio foto’s gemaakt.

In 2012 was het nummer “Don’t You Dare” van Carter al een hele sensatie in Suriname, vooral nog omdat het anders was dan de doorsnee muziek die op de radio werd afgedraaid. De artiest was in 2013 genomineerd voor de Best Up and Coming Artist Sranan Poku Award.

Hierna heeft Carter een hele poos niets van zich laten horen, omdat hij bezig was met de zoektocht naar zijn eigen identiteit als artiest. Tranga is het resultaat van deze zoektocht.

Momenteel is Carter al bezig met zijn tweede EP.(GFC)