Carla: ‘Nee, ik heb HET nooit gedaan met Donald!’

🕔 20.jun 2017

De voormalige First Lady van Frankrijk wordt er een beetje moe van: ja, zij heeft weleens gerollebold met Mick Jagger maar nee, er is nooit iets geweest tussen haar en Donald Trump.

Carla Bruni, wederhelft van ex-president Nicolas Sarkozy, ontkent al 26 jaar dat zij ooit intiem geweest is met Trump.

In ’91 schreeuwde een kop op de voorpagina van de New York Post: “Het is voorbij”, waarmee het blad de roddel over Carla en Don de wereld in slingerde.

In het aangrenzende verhaal werd uit de doeken gedaan dat Trump zijn toenmalige vriendin Marla Maples verliet voor Bruni. Tussen haakjes: Trump had zijn eerste vrouw, Ivana, verlaten voor Maples.

“Het is een leugen”, zegt Bruni zeer stellig in haar interview met The Daily Beast dat zaterdag werd geplaatst. Zij vindt de Washington Post aan haar kant.

Die onthulde dat Trump vroeger de roddelbladen belde onder een schuilnaam – John Miller, John Barron – en verzonnen verhalen “verklapte” over beroemde vrouwen waar ene mijnheer Trump het mee deed: Carla Bruni, Kim Basinger, Madonna werden genoemd.

Team Trump weigerde te reageren op het verhaal in de Beast.