Californië plaatst glyfosaat – Roundup – op lijst kankerverwekkers

🕔 27.jun 2017

De Amerikaanse staat Californië neemt een belangrijke stap in de internationale strijd tegen agro-industriereus Monsanto. De staat plaatst glyfosaat, het belangrijkste bestanddeel van de populaire onkruidverdelger Roundup, op een lijst van kankerverwekkende chemicaliën.

De aankondiging werd gepubliceerd door het Californische Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA). Het bureau had Monsanto in de gelegenheid gesteld zich tegen de opname te verweren, maar het bedrijf had dit nagelaten.

Glyphosate is being added to the #Prop65 list of carcinogens, effective 7/7/17. https://t.co/ByrGJYk7Pj — OEHHA (@OEHHA) 26 juni 2017

Monsanto zal binnen een jaar een waarschuwing moeten plaatsen op de etiketten van producten met glyfosaat.