Buza lanceert diasporawebsite in Miami

🕔 29.jun 2017

“Suriname hebt u verlaten. Om verschillende redenen en op verschillende tijdstippen om hier uw geluk te zoeken. Maar wij weten dat u Suriname niet zult vergeten. Het is en blijft… Un Switi Sranan”. Met deze woorden beëindigde de minister van Buitenlandse Zaken haar toespraak afgelopen zaterdag in de “Consular Lounge” te Miami Airport bij de lancering van de diasporawebsite.

Het internet portaal: www.diaspora.sr is er voornamelijk op gericht om nadere invulling te geven aan het diasporabeleid van de regering.

Via het diasporabeleid wil zij Surinamers en personen van Surinaamse komaf die over de gehele wereld woonachtig zijn nauwer betrekken bij de verdere ontwikkeling van het land.

De website is onderdeel van het ‘Mapping of the Suriname Diaspora Project’ van het ministerie van Buitenlandse Zaken (Buza) in samenwerking met de International Organisation for Migration (IOM), en wordt tot stand gebracht met financiering van het IOM Development Fund.

Op de website wordt voor de Surinaamse diaspora bruikbare informatie verstrekt zoals zaken omtrent visa en de regelgeving omtrent ‘personen van Surinaamse afkomst’.

In januari 2014 is de wet afgekondigd die regelt welke personen tot de categorie ‘Personen van Surinaamse Afkomst’ (wet PSA) worden gerekend. Met de afkondiging van deze wet heeft de regering het diaspora kader wettelijk vastgelegd.

Suriname streeft naar duurzame ontwikkeling, die gestoeld is op een ontwikkelingsplan dat de basis moet leggen voor welzijn en welvaart voor de komende decennia.

In het kader hiervan heeft de overheid als een van haar beleidsdoelen het ontwikkelen van een migratiebeleid, waarbij de diaspora een wezenlijk onderdeel van vormt. Personen van Surinaamse komaf kunnen zich registreren op de website.

Het streven van de regering is erop gericht om meer inzicht te geven in de inzet en betrokkenheid van de diaspora en de resultaten daarvan. Dit moet een stimulans zijn voor de Surinaamse diaspora om zich nauwer betrokken te voelen bij de ontwikkeling van Suriname.(GFC)