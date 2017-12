Burgemeester: homo is zelfde als pedo

🕔 11.dec 2017

“Als homofilie mag, dan is pedofilie ook okay.” Aan het woord: Kirk Humphreys, voormalig burgemeester van de Amerikaanse staat Oklahoma.

Humphreys deed zijn schokkende uitspraken zondag tijdens een verhitte discussie over het grote aantal beschuldigingen van seksueel molest binnen de Amerikaanse politiek.

De Democraat Emily Virgin merkte op dat zij homofilie niet verkeerd vond. Humphreys: “Nou, ik wel.”

“Is homoseksualiteit goed of fout? Het is niet relatief. U zei net dat er goed en fout bestaat.”

“Als het (homoseksualiteit, red.) okay is, dan is het voor iedereen okay en eerlijk gezegd is het okay dat mannen met kleine jongens slapen als het okay is” zei Humphreys.

As an academic officer and member of the OU community, I support our LGBTQ students, faculty and staff. All members of our community should be treated with dignity and respect. Regent Humphreys’ comments are not only disrespectful, they are entirely unacceptable. https://t.co/Vgs8v0h8ew — Suzette Grillot (@suzettegrillot) 11 december 2017

Humphreys is lid van het bestuur van regenten van de Universiteit van Oklahoma. Het instituut nam in een verklaring afstand van zijn uitlatingen.

“We kunnen geen leiders hebben met benepen, ongevoelige ideeën,’ zei de voorzitter van de studentenregering, J.D. Baker in de verklaring.

“In plaats daarvan moeten we bedachtzame, bedaarde en respectvolle leiders hebben die de waarde begrijpen die iedereen naar onze instelling brengt.

Op dit moment is het tijd dat we ons moeten afvragen of de universiteit in staat zal zijn om ‘verder te leven’ met een leider die dergelijke onbeschaamde ideeën op na houdt?”