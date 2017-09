Bureau Gender Aangelegenheden traint Sozavo-medewerkers

🕔 17.sep 2017

Ter vergroting van de bewustwording over gender en gendergerelateerde onderwerpen binnen de gehele samenleving, verzorgt het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA) van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza), specifieke gendertrainingen aan ambtenaren op de diverse departementen.

In dit kader heeft het BGA een gendertraining verzorgd aan medewerkers van de maatschappelijke dienst van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo).

Deze training die eind van de maand september is begonnen, draagt er toe bij dat de Sozavo-ambtenaren meer inzicht krijgen in methoden om gezinnen, die te kampen hebben met problemen, beter te begeleiden. Ook kunnen ze hiermee meer vaardigheden krijgen om beter rapportage-analyses te maken.

De waarnemend onderdirecteur van Sozavo, Anita Forst-Cumberbatch, vindt deze training heel belangrijk, omdat uit rapportage-analyses is gebleken dat er voor een betere begeleiding van de gezinnen meer diepgang nodig is. ‘Een heleboel dingen in het leven van deze gezinnen hebben ook te maken met genderverhoudingen’, zegt Forst-Cumberbatch.

Volgens de Sozavo-onderdirecteur moeten de desbetreffende ambtenaren wel weten hoe de problemen te identificeren in zo een gezin en wat er samen met de cliënt gedaan kan worden om inzicht te krijgen in de situatie.

Het BGA is als dienstonderdeel van Biza hoofdverantwoordelijke voor het genderbeleid. De dienst heeft als taak, ervoor te zorgen dat de bevolking weet wat gender is en de daaraan gerelateerde onderwerpen.

Eén van de bewustwordingsactiviteiten is Orange Day, die op elke 25ste van elke maand wordt herdacht. In het kader van de Orange Day is een campagne van het BGA gestart, om zodoende de bewustwording in de samenleving over verschillende organisaties te verhogen.

De waarnemend onderdirecteur stelt het zeer op prijs dat de BGA binnen korte tijd deze training heeft kunnen voorbereiden en kijkt uit naar een vervolgtraining voor afdelingshoofden en beleidsmedewerkers. Na de gendertraining moeten de deelnemers een breder beeld hebben van het maatschappelijk gebeuren en de rol van gender daarin. Hoe meer beleidsmensen begrijpen wat gender precies inhoudt, hoe groter de kans om een beter beleid te formuleren.

Volgens Melisa Deel, hoofdverantwoordelijke van de gendertrainingen bij het BGA, waren de trainees zeer enthousiast over de verzorgde training. De trainees kijken uit naar een vervolgtraining, waar ze daadwerkelijk met casussen kunnen werken die zij dagelijks tegenkomen.(GFC)