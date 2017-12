Bromfietser(30) dood na botsing met elektrische mast

🕔 20.dec 2017

De bromfietser, Regillio Botse (30), werd vanochtend levenloos in een trens aangetroffen. Het rijwiel dat eveneens in de trens lag, vertoonde aanzienlijke schade aan de voorzijde.

Volgens het voorlopig onderzoek reed Regillio in de vroege ochtend over de Mohamed Rashied Pierkhanweg. Op een bepaald moment moet hij vermoedelijk de controle over de besturing van zijn bromfiets hebben verloren, schrijft de politie. Hij kwam tegen een elektrische mast aan, slingerde van de weg en viel met het rijwiel in de langs de weg lopende trens.

Bij daglicht zagen voorbijgangers een man in een haast droge trens liggen. Hij vertoonde geen teken van leven. Zij schakelden de politie in. Een ingeschakeld arts stelde de dood vast.

Het ontzielde lichaam is voor obductie in beslag genomen. De verkeersunit van regio Midden is belast met deze zaak.(GFC)