Britse parlementariër weg na ‘nikker in de houtstapel’

🕔 11.jul 2017

De Britse Tory-parlementariër Anne Marie Morris werkte zichzelf in de nesten met haar “nikker in de houtstapel”-opmerking. Zij deed de uitspraak tijdens een openbaar debat over de Brexit.

Morris is inmiddels geschorst vanwege de racistische uitspraak. Tegen de BBC zei zij dat zij er niets mee bedoelde.

Theresa May zei dat zij “geschokt” was door de “totaal onacceptabele” uitspraak: “Dit taalgebruik hoort absoluut niet thuis in de politiek of in de hedendaagse samenleving”, zei de premier.

De uitdrukking “nikker in de houtstapel” betekent volgens Wikipedia: iets van groot belang dat niet is bekendgemaakt.

Hij komt uit de slavernijperiode in de VS en verwijst naar de ‘Underground Railway’, de route naar het noorden die weggelopen slaafgemaakten in het midden van de 18e eeuw namen.

Tijdens hun vlucht verscholen zij zich soms in stapels brandhout die buiten woningen stonden.

De uitdrukking wordt al jaren als zeer omstreden beschouwd en wordt dan ook zeer zelden in het openbaar gebruikt. Ook de woorden “nikker” en “neger” kunnen tegenwoordig niet meer in zowel de VS als in Groot-Brittannië.