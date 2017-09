#BreastInPeace: man die seks normaal maakte, herenigd met Marilyn Monroe

🕔 28.sep 2017

Hugh Marston Hefner: filantroop, strijder voor het vrije woord, burgerrechten en seksuele vrijheid, maar vooral de held van menige man die zorgde dat het konijntje – de bunny – het lievelingsdier van velen werd, is niet meer.

I feel bad for Hugh Hefner

How’s Heaven going to top this 🤔 pic.twitter.com/Roa939dAyg — Mike Loftus 🌐 (@MikeLoftus_) 28 september 2017

De website van Playboy ging ervoor – gedeeltelijk – uit de lucht. De oprichter van een van de meest beroemde mannenbladen overleed woensdag op 91-jarige leeftijd in de Playboy Mansion in Los Angeles.

Hefner oefende een magische aantrekkingskracht uit op (veel) jongere vrouwen. Zijn vrouw Kimberley Conrad was 27 toen hij haar op zijn 63e huwde; het stel kreeg twee kinderen.

Zijn derde vrouw, Chrystal Harris, was 60 jaar jonger dan hij toen zij in 2012 op zijn 86e in het bootje stapten. Daarnaast had hij relaties met een schare jonge vrouwen, onder wie de eeneiige tweeling Karissa en Kristina Shannon.

‘The Heff’ verwierf wereldfaam als voorvechter van het normaal maken van seks. Met zijn blad Playboy, “het blad dat iedereen koopt voor de goede artikelen”, propageerde hij dat seksueel genot niets is om je voor te schamen.

Dat was nodig in een tijd dat vooral onder invloed van de kerk seks werd gezien als zondig en een noodzakelijk kwaad.

R.I.P Hugh Hefner. Never forget that Playboy championed birth control, equal pay ,abortion rights and women’s sexual freedom — Kabenzi Snr 🐽 (@Tiniwana) 28 september 2017

Hugh Hefner changed the game with @Playboy, but those who idolize Heff should also remember him for his support of civil rights & the LGBT. — Kaivan Shroff (@KaivanShroff) 28 september 2017

Heff liet ooit weten naast Marilyn Monroe begraven te willen worden en zou zelfs de grond naast haar graf hebben gekocht. De familie heeft nog niet gezegd of dat ook zal gebeuren.

Het iconische sekssymbool van de vijftiger jaren was de eerste vrouw die op de voorpagina verscheen. Hefner had haar naaktfoto’s, die in 1949 eigenlijk waren geschoten voor een kalender, gekocht voor 200 dollar.

Met 8000 dollar geleend geld (plus een bijdrage van 1000 dollar van zijn moeder “omdat zij in haar zoon geloofde”) begon hij Playboy – het blad zou eerst Stag Party heten – in 1953, toen Alfred Kinsey nog maar net het wereldschokkende seksonderzoek had gepubliceerd.

Playboy werd onmiddellijk een enorm succes, and the rest is history.