Brazilië verklapt identiteit Amerikaanse topspion

🕔 22.jun 2017

De Braziliaanse Geheime Dienst verklapte eerder deze maand de identiteit van de CIA-chef in Brazilië: zijn naam werd vermeld op de website van de Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

Government Breaks Protocol, Blowing Cover of CIA Chief in Brazil https://t.co/wmrtdEppxq pic.twitter.com/XLh15yrNpr — Paulo Félix (@osint) 20 juni 2017

Op de website stond in de agenda dat generaal Sérgio Etchegoyen, hoofd van de GSI, op 9 juni om 15.00 uur een bespreking had met “Duyane Norman – Chefe do Posto da CIA em Brasília”: de chef dus van de CIA-afdeling in de hoofdstad.

De Amerikaanse ambassade in Brasilia wilde de blunder “niet bevestigen of ontkennen”.

In 2010 moest de chef van de CIA-afdeling in Pakistan het land hals over kop verlaten nadat zijn identiteit werd onthuld tijdens een rechtszaak tegen het agentschap.