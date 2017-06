Brazilië: president aangeklaagd voor corruptie

🕔 27.jun 2017

De Braziliaanse president Michel Temer is officieel aangeklaagd voor het aannemen van miljoenen dollars aan smeergelden. Dat staat in een formele verklaring van de Braziliaanse aanklager-generaal Rodrigo Janot die naar het Hooggerechtshof is gestuurd.

Temer zou betrokken zijn bij een omkoopschandaal rond JBS SA, het grootste vleesverpakkingsbedrijf ter wereld. De president zou 11,5 miljoen dollar hebben opgestreken.

Ook de ex-parlementariër Rodrigo Rocha Loures zou zijn aangeklaagd. Hij zou nauw betrokken zijn bij het omkoopschandaal.

Loures werd opgepakt nadat beelden opdoken waarop te zien is dat hij een koffertje met daarin 150.000 dollars in ontvangst neemt. Dat zou smeergeld zijn, bestemd voor Temer en afkomstig van vleesverpakker Group J&F.

De vervolging beschikt ook over bandjes waarop gesprekken staan van Temer met verschillende functionarissen en zakenlieden. Temer praat daarop over contanten die moeten worden uitgekeerd aan Eduardo Cunha, de voormalige parlementsvoorzitter, die nu in de gevangenis zit vanwege het Petrobrasschandaal.