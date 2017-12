Alair Barata Rodrigues, de Braziliaanse gedetineerde die afgelopen donderdag wist te ontsnappen uit het cellenhuis Hazard in Nickerie, is vrijdag gepakt. De man is weer ingesloten.

Rodriques werd door bewoners van Coronie ontdekt bij de zeedijk van Coronie. De man lag te slapen. De bewoners die hem herkend hadden, schakelden de politie op.

Na een klopjacht werd hij gepakt. De politie onderzoekt wie de crimineel vervoerd heeft vanuit Nickerie.

Rodriques moet een straf uitzitten tot 2022.(GFC)