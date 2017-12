Brandweer waarschuwt voor gevaren knalvuurwerk

Zoals elk jaar het geval is kijken liefhebbers uit naar het moment dat de verkoop van vuurwerk kan beginnen. Vandaag 27 december is de verkoopperiode van start gegaan. Deze duurt tot en met 2 januari 2018. Ook dit jaar waarschuwt het Korps Brandweer Suriname (KBS) dat knalvuurwerk verboden is.

De brandweer wil het individueel afsteken van vuurwerk ontmoedigen door eerder vuurwerkshows te promoten. Ulrich Coats, waarnemend hoofd van de afdeling Voorlichting en Communicatie raadt ouders aan om jonge kinderen in de leeftijdsklasse van 6 tot 16 jaar onder toezicht vuurwerk te laten afschieten.

Volgens de statistieken van het KBS is gebleken dat het aantal slachtoffers van 2016, met 25 gewonden, lager ligt dan het jaar daarvoor.

Het waarnemend hoofd benadrukt dat als burgers zich houden aan de veiligheidsvoorschriften die gelden bij het afschieten van vuurwerk en de vergunningsvoorwaarden, er aan het eind van het jaar minder vuurwerkongevallen en branden zullen zijn.

De periode van verkoop en afsteken van vuurwerk is reeds enkele jaren ingekort teneinde het aantal slachtoffers te verminderen en om rekening te houden met kerkgangers tijdens de kerstperiode.(GFC)