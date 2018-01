Brandweer Moengo operationeel

Vanaf de kerstdagen is de hulpbrandweerpost te Moengo operationeel. Met deze post erbij wordt de garantie voor een landelijke brandweerzorg verbreed en is de risicodekking in Moengo op hoger niveau gebracht, laat de voorlichting van het Korps Brandweer Suriname(KBS) weten.

Deze post zal vanuit het Suralco stafdorp opereren. Het blusvoertuig dat aldaar is gestationeerd, werd enkele maanden geleden symbolisch overgedragen door Suralco aan het KBS, waarna het na enkele technische modificaties uitrukgereed werd gemaakt.

Brandweer Moengo is momenteel te bereiken op 8567252 of via het alarm 110.(GFC)