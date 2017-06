Brand vluchtelingencentrum Bremen: 37 gewonden

🕔 12.jun 2017

Tientallen vluchtelingen, waaronder veel kinderen, raakten zondagmorgen gewond bij een enorme brand in een vluchtelingencentrum in de Duitse stad Bremen. De brand begon in een vuilnisbak in de kelder van het gebouw.

Er zaten ongeveer 100 mensen in het gebouw van vijf verdiepingen. Persbureau Reuters meldt dat minstens 37 personen, onder wie 10 kinderen, gewond raakten.

Toen de brandweer arriveerde, stonden een heleboel mensen in de ramen te schreeuwen om hulp, schrijft het nieuwsagentschap Deutsche Presse-Agentur (DPA).

In Duitsland is er steeds meer weerstand tegen vluchtelingen. In 2016 werden volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken meer dan 2500 vluchtelingen aangevallen.

In februari werden opvangcentra voor vluchtelingen in Hamburg en Wernau in brand gestoken.