Boze papa rijdt meester aan: ‘Het was zijn eigen schuld’

🕔 26.sep 2017

“Het was zijn eigen schuld,” zei een man toen de rechter vroeg waarom hij een onderwijzer omver had gereden. Hij was boos omdat hij van de leerkracht het schoolterrein niet op mocht rijden.

Rainier Schoeman (22) bracht zijn dochtertje naar de Winston Churchill School in Woking, een dorp in het Engelse graafschap Surrey, 35 km ten zuidwesten van Londen.

In februari stelde de school een nieuwe regel in: ouders mochten niet meer op het schoolterrein parkeren. Daar was Schoeman het niet mee eens.

Op 20 februari wilde hij het terrein oprijden, maar meester Gareth McCarthy versperde hem de weg. Schoeman werd daar zo boos om dat hij op de meester inreed.

Die belandde op de motorkap, maar dat was voor Schoeman geen reden om te stoppen. Hij reed het terrein op met McCarthy op de auto.

De docent vloog van de kap toen Schoeman eindelijk remde en liep daarbij hoofdletsel op. Tijdens de korte dollemansrit reed de boze vader bijna twee fietsende kinderen omver.

Schoeman blijft erbij dat het McCarthy’s eigen schuld was. Zijn eigen advocaat beschrijft hem als “arrogant” en een “uitstekende kandidaat om rechtstreeks naar de gevangenis te gaan.”

Dat vond de rechter ook, en zette Schoeman voor 10 maanden op water en brood.