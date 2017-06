Bouterse verrast door strafeis, vindt Elgin een grappige man

“Het nieuws van gisteren heeft ons allen verrast. Het heeft Suriname doen schudden. Ik moet u eerlijk zeggen: ik had dat niet verwacht, niemand had dat verwacht”, zei de NDP-leider, Desi Bouterse, donderdagavond in het hoofdkwartier Ocer.

De partij heeft alle structuren bij elkaar gehaald, omdat het goed is om de boodschap technisch weer te geven, meent Bouterse.

Hoewel niet lijfelijk aanwezig in de rechtszaal, hoorde hij woensdag 20 jaar tegen zich eisen voor zijn betrokkenheid bij de moorden van 8 december ’82.

Bouterse wilde niet uitweiden over het proces. Behalve dat hij het lijdend voorwerp is, is hij ook nog president van het land. Ik zal de rechterlijke macht niet bespreken. Ik wil veel zeggen, maar moet voorzichtig zijn”, haalde hij aan.

De partij trekt zich zondag terug met deskundigen om de laatste ontwikkeling te bespreken en te komen met een antwoord. Bouterse benadrukte dat er niets buiten de wet om gedaan zal worden.

Ook hij riep de aanwezige structuren op niet te vrezen en bracht de uitspraak van NDP-topper tevens fractieleider Andre Misiekaba in herinnering: “na Gado pot’ un dape…”.

Hierna zei hij: “ik vind hem een grappige rechter”, doelend op Roy Elgin die de strafeis van 20 jaar tegen hem namens het Openbaar Ministerie doorgaf.

Volgens de NDP-leider wil men onrust creëren op weg naar 2020, omdat men weet dat het een moeilijke opgave wordt de NDP te verslaan. “En uitgerekend de ‘grote’ partijen DA91 en SPA willen het ons moeilijk maken, maar we moeten het hoofd koel houden”.(GFC)