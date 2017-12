Boosheid niet goed voor het hart

Het vermogen om boosheid in toom te houden, beïnvloedt het risico op het krijgen van een hartaanval of beroerte. Dat blijkt uit een studie van het Amerikaanse National Institute on Aging (NIA) in Baltimore.

De halsslagaderen van boze of agressieve mensen vertonen een grotere dikte. Dit is volgens de onderzoekers een belangrijke risicofactor voor een hartaanval of beroerte.

Verder blijkt dat mensen die worden beschouwd als het minst redelijk en het meest vijandelijk 40% verhoogd risico hebben op vaatwandverdikking.