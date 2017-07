Boekpresentatie ‘Lianas of the Guianas’

Het Amazon Conservation Team en de Suriname Conservation Foundation houden op dinsdag 11 juli een presentatie van het boek ‘Lianas of the Guianas, untangling the mystery’.

Deze vindt plaats om 19:00 uur in het Surinaamsch Rumhuis. Het eerste exemplaar zal worden uitgereikt aan Frits van Troon, boomkenner en oprichter van het etnobotanisch centrum op Tonka eiland.

Lianen kennen we als de houtachtige slingers in het tropisch oerwoud waarmee filmheld Tarzan van de ene boom naar de andere slingerde. Maar wat weten we nu eigenlijk over deze mysterieuze planten? De auteur van het boek, Dr. Bruce Hoffman legde het fenomeen 20 jaar lang onder een vergrootglas en bestudeerde maar liefst 1003 verschillende soorten in Suriname, Guyana en Frans-Guyana. Want lianen zijn niet allemaal hetzelfde en zien er overal anders uit.

‘Lianas of the Guianas’ is een verslag in beeld en tekst van de 20 jaar durende studie die Hoffman maakte en laat zien welke soorten gedocumenteerd zijn. In het Rumhuis zal op het moment van de boekpresentatie ook een expositie te zien zijn met foto’s van het onderzoek.

Over de auteur

Dr. Bruce Hoffman is een tropisch botanicus en etnobotanist uit de Verenigde Staten met meer dan 20 jaar ervaring in het Guyana Schild. Hij kwam voor het eerst in 1991 in de regio werken als veldplantkundige bij het Smithsonian Institution ‘Biodiversity of Guyana Shield Programme’ in Guyana.

Sinds 2013 heeft Dr. Hoffman samen met het Amazon Conservation Team (ACT) Suriname gewerkt aan bosinventarisatie met inheemse rangers. Hij hoopt dat de Lianas van de Guianas gids informatief en bruikbaar zal zijn voor wetenschappers en niet-wetenschappers in de Guiana-regio en kijkt uit naar lopende tests en verbeteringen in de komende jaren.

Boekpresentatie: ‘Lianas of the Guianas’

Datum: dinsdag 11 juli 2017

Waar: het Surinaamsch Rumhuis, Anton Drachtenweg, Paramaribo

Tijdstip: 19:00 – 21:00 uur

(GFC)