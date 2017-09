Boekpresentatie: Bomen van Paramaribo

🕔 21.sep 2017

Op donderdag 28 september wordt de boekpresentatie gehouden van het boek: Bomen van Paramaribo. Het boek is een ode aan de hoofdstad van Suriname, die rijk is aan vele prachtige bomen.

“De bomen geven de stad een uniek karakter. Weinig hoofdsteden in de wereld hebben een zo unieke verscheidenheid aan bomen, struiken en kruidachtige planten als Paramaribo”, aldus de schrijvers Dominiek Plouvier en Chantal van den Bergh.

Deel 1 gaat over de 100 meest voorkomende boomsoorten: inheemse bomen, exoten, fruitbomen en palmen.

Van iedere boomsoort worden de naamgeving en enkele wetenswaardigheden beschreven: botanische, geografische, cultuurhistorische, culinaire of medicinale aspecten van de soort.

In het tweede deel staan 6 wandelingen door verschillende stadsdelen. Aan de hand van kaartjes kan men al wandelend de boomsoorten uit deel 1 tegenkomen.

Over de auteurs

Dominiek Plouvier woonde 12 jaar in Paramaribo; van 2006 tot 2014 was hij er directeur van WWF-Guianas. Hij begon zijn loopbaan in 1984 in het Herbarium van de Anton de Kom Universiteit te Paramaribo waar hij zich heeft toegelegd op het herkennen van de vele houtsoorten uit het Surinaamse bos.

Later ging hij zich interesseren voor de botanische kenmerken, en de herkenning en systematiek van de bomen van de Amazone en wereldwijd. Vanuit zijn liefde voor planten, vogels en de natuur in het algemeen heeft hij zich jarenlang ingezet voor het behoud van de natuur in Suriname en op het Guyanaschild.

Chantal Van den Bergh-Lodeweyckx is sinds 1972 woonachtig in Suriname. Na meer dan 20 jaren te hebben gewerkt in een administratief-financiële functie bij de delegatie van de Europese Unie te Paramaribo, formaliseerde zij haar belangstelling voor de natuur middels een ‘MSc Biodiversity Conservation and Management’. Dit stelde haar in staat om een lang bestaande wens: nauwer en effectiever bij plant en dier betrokken zijn, waar te maken, onder meer in projecten te Peperpot, Tonka-eiland en Warappa.

De boekpresentatie wordt gehouden op donderdag 28 september bij Bodega & Grill de Waag en begint om 19:00 uur.

Belangstellenden die de presentatie willen bijwonen worden verzocht contact op te nemen met Mw. Molly van het Amazon Conservation Team via: d.molly@act-suriname.org of telefonisch via 434900.(GFC)