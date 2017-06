Blank model schoffeert met opvallende make-over: “Vanaf nu ben ik zwart”

🕔 24.jun 2017

Martina Adam, een Duitse vrouw die al een aantal jaren probeert om carrière te maken als glamourmodel, heeft verklaard dat ze een nieuwe identiteit heeft aangenomen: die van een zwarte vrouw. Adam, die bekendstaat onder de naam Martina Big, geeft als reden op dat ze ‘zwarte’ vrouwen prachtig vindt.

De vrouw heeft haar nieuwe huidskleur bereikt door middel van pigmentinjecties en een dikke laag make-up. Ook liet ze haar lippen opspuiten en heeft ze een nieuwe coupe met donker nephaar.

Op haar Facebookpagina krijgt ze enorm veel kritiek te slikken van donkere mensen die haar beschuldigen van culturele toe-eigening en fijntjes laten weten dat donkere mensen er niet voor kunnen kiezen om hun huidskleur te ruilen, al zouden ze dat willen.

Ook wordt haar gevraagd of ze een stoornis van de lichaamsbeleving heeft; mensen die daaraan lijden zien hun eigen lichaam anders dan het in werkelijkheid is.

“Stop met mijn ras te gebruiken als een schoonheidsexperiment”, schrijft één vrouw onder een foto van Big in een Afrikaans aandoende jurk.

Borsten

Big (28) werd bekend met haar borsten, volgens The Daily Mail de grootste van Europa. De cupmaat van de voormalige stewardess is 32S. Onlangs reisde ze naar de Verenigde Staten, omdat ze graag billen wilde die beter bij haar borsten passen. Een paar jaar geleden onderging ze liposuctie, maar daar heeft ze nu spijt van.

In het televisieprogramma ‘Botched’, te zien op de zender E!, vroeg ze dokters of die haar enorme bilimplantaten wilden geven. De plastisch chirurgen weigerden, omdat de implantaten makkelijk zouden kunnen scheuren op het moment dat Big erop zou gaan zitten.

Big is bezig met haar transformatie sinds 2012, sinds haar vriend Michael – een voormalige piloot – haar aanmoedigde om modellenwerk te gaan doen. Haar ideaal was ooit het lijf van Pamela Anderson, maar ze heeft nu besloten dat zij niet ‘voluptueus’ genoeg is. Michael heeft aan de Britse krant Metro laten weten dat hij Martina ‘steeds mooier’ vindt worden.(HLN.be)