Biza wil samen met dc Coronie gendervraagstukken aanpakken

🕔 30.jun 2017

Het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA) van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft onlangs in een kennismakingsbezoek met de districtscommissaris(dc) van Coronie aangeboden om in samenspraak met het districtsbestuur en actieve sociale instellingen, preventief te werk te gaan om gendervraagstukken aan te pakken, alsook gendergerelateerd geweld tegen te gaan.

Dc Remy Polack heeft de delegatie van het BGA voorgehouden dat huiselijk geweld geen groot vraagstuk is in het district. “In Coronie moet je liever op een heel ander vlak werken om bewustwording te brengen bij de jongeren”, zei de DC. In het gebied zijn er veel eenoudergezinnen.

Ook het fenomeen van vroege schoolverlaters komt veel voor. Polack vertelde ook dat er weinig vertier is. Er zijn wel organisaties die activiteiten uitvoeren, maar het gaat dan om takken van sport waarbij meisjes niet worden betrokken.

Het BGA heeft aangeboden om de bestuursambtenaren te trainen. De delegatie heeft gebruik gemaakt van de gelegenheid om de maandelijkse Orange Day onder de aandacht van de DC te brengen. Op elke 25ste van de maand wordt met gebruik van de kleur oranje aandacht gevraagd voor geweld tegen vrouwen, waarbij de samenleving wordt ingelicht over het belang van Orange Day.

Dc Polack heeft de delegatie een beeld gegeven van de activiteiten die in het district worden uitgevoerd. Zo zijn er plannen om in augustus een wandelmars te houden. Omdat de wandelmars ook op 25 augustus zal worden gelopen, heeft het BGA het moment aangegrepen om ook Orange Day in de schijnwerpers te plaatsen. Hoe dat precies zal plaatsvinden, wordt nog uitgewerkt.

De burgervader heeft verder ook tips gegeven over welke werkwijze het beste zou kunnen zijn voor de populatie van het district. Volgens hem moet er een mentaliteitsombuiging plaatsvinden in het district, zodat problemen aangepakt kunnen worden. Delegatielid Yvonne Towikromo heeft de DC aangegeven dat het BGA bereid is om samen te werken op dat gebied.

Het bezoek aan de burgervader vond plaats in het kader van de transformatie die sinds het aantreden van minister Mike Noersalim bij Biza wordt doorgevoerd. Voor het BGA geldt dat de omschakeling wordt gemaakt van voornamelijk activiteitgericht naar coördinerend.

Dit doet zij door het concept gendergelijkheid zodanig te institutionaliseren (mainstreamen), dat maatschappelijke groeperingen en andere overheidsinstellingen uiteindelijk zelf initiatieven zullen ontplooien die gendergelijkheid bewerkstelligen.

De vertegenwoordiging van BGA bestond uit Yvonne Towikromo, Susijani Kartosdikromo, Sharon Saridjan en Sabitrie Gangapersad.(GFC)