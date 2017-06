Biza organiseert Cook-out

🕔 29.jun 2017

Het ministerie van Binnenlandse Zaken dient zowel de overheid als het volk al 65 jaar lang. Dit feit zal niet ongemerkt voorbijgaan.

Het jubileumjaar dat vorig jaar augustus is ingegaan, wordt op verschillende momenten gemarkeerd met activiteiten. Een van deze activiteiten is de Cook-out, waarvoor de Bizanen zich momenteel warm maken.

Verschillende afdelingen van het ministerie zullen op vrijdag 30 juni op het hoofdkantoor aan de Wilhelminastraat verschillende lekkernijen aan de man brengen.

Deze activiteit is niet alleen bedoeld om de Bizanen een gezellig samenzijn te bezorgen, maar ook de samenleving is van harte welkom. De opbrengsten van de verkoop zijn ook voor een sociaal doel bestemd.

Uit hoofde van de Commissie 65 jaar BiZa, onder leiding van Marlon Powel, zijn zowel deze Cook-out als andere herdenkingsmomenten gepland. Eerder dit jaar heeft de commissie in samenspraak met het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA) deelgenomen aan de Avond Vierdaagse in Paramaribo. Daarbij is aandacht gegeven aan het jubileum van het ministerie, maar is ook aandacht gevraagd om gendergerelateerd geweld tegen te gaan. Rond de maand augustus worden een gedenkboek en twee documentaires over het ministerie gelanceerd.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft verschillende beleidsgebieden onder zich, waaronder de bevolkingsadministratie, overheidsadministratie, alsook de vorming en opleiding van ambtenaren. Bij deze opleiding is, zoals bij verschillende afdelingen op het ministerie, een transformatie ingezet.

Docente aan de opleiding V.A.A.O I, Peggy Gajadhar, vertelt dat er een overstap is gemaakt van het klassikaal systeem naar het modulair systeem. Aan de hand hiervan ervaart zij een duidelijk verschil. “Bij een groot deel van de mensen zie je ook dat er een mind shift komt.” Zij snappen hun functioneren binnen de overheid beter en passen ook hun houding aan.”

Volgens docent Jeffrey Joemanbaks is deze opleiding van eminent belang, omdat daardoor landsdienaren worden gevormd die “weet van zaken hebben in de dagelijkse werkzaamheden”. Met de transformatie van het onderwijsproces is nog niet alles gedaan.

Minister Mike Noersalim zet zich ook in voor een HBO-opleiding voor ambtenaren. Er zijn verder verschillende gebieden waaraan de minister zich heeft gecommitteerd, waaronder het tegengaan van huiselijk geweld. Ook het digitaliseren van zowel de overheids- als de bevolkingsadministratie staan hoog op zijn agenda. Effectiviteit en efficiëntie staan hoog in het vaandel.(GFC)