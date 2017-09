Biza houdt na-inschrijving ambtenarenopleidingen

🕔 20.sep 2017

Ruim 350 ambtenaren hebben zich aangemeld voor het nieuw cursusjaar van de ambtenarenopleidingen die via het ministerie van Binnenlandse Zaken(Biza) worden verzorgd. De afdeling Vorming en Opleiding (V&O), die belast is met de algemene opleiding van ambtenaren, heeft in de week van 11 tot en met 15 september inschrijvingen gehouden.

Volgens Kavita Gangadin, hoofd V&O, is gebleken dat deze keer niet het gebruikelijk aantal inschrijvingen binnen is gekomen. Vanwege deze reden heeft de afdeling besloten om een extra dag in te lassen voor de inschrijvingen.

Vrijdag kunnen belangstellenden zich voor de na-inschrijving aanmelden aan de Wagenwegstraat bij de dependance van het ministerie. De afdeling V&O biedt verschillende opleidingen aan ambtenaren, waarbij efficiëntie op de werkvloer één van de belangrijke pijlers is.

Zo zijn de vooropleidingen Surnumerair I en Surnumerair II, Bevolkingsadministratie voor het personeel van de Bureau’s voor Burgerzaken en de Voortgezette Algemene Ambtenaren Opleidingen (V.A.A.O.) I en V.A.A.O. II.

Het afgelopen schooljaar heeft Vorming en opleiding ruim 77% geslaagden afgeleverd. Voor de V.A.A.O. is dat specifiek 83% geslaagden.

Het hoofd van de afdeling vorming is tevreden met het resultaat van de opleidingen, die al geruime tijd rond de 75% liggen. De algemene ambtenarenopleidingen worden uitsluitend in Paramaribo verzorgd.

De opleidingen voor bevolkingsadministratie zijn behalve in Paramaribo, ook in Nickerie te volgen.

Gangadien geeft aan dat er met de directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken gesprekken worden gevoerd om de opleidingen voor bevolkingsadministratie eventueel in Sipaliwini beschikbaar te stellen voor ambtenaren aldaar.(GFC)