‘Bitcoin is fraude’, zeggen topbeleggers; cryptovaluta crashen

🕔 15.sep 2017

De bitcoin is fraude en zal mislukken. Dat verkondigde Jamie Dimon, ceo van JPMorgan Chase, op een conferentie van bankiers in New York.

“Het zal niet werken,” zei Dimon; “Je kunt niet een bedrijf hebben waar mensen een valuta kunnen bedenken uit de lucht en denken dat mensen die het kopen echt slim zijn”, zei de bankier.

De waarde van de bitcoin en andere cryptovaluta daalde sterk na deze waarschuwingen van Dimon en grote beleggers. De koers van de bitcoin ging van meer dan 5000 dollar naar net boven de 3000 dollar. Andere cryptovaluta als Ethereum, Ripple, Litecoin en IOTA gingen eveneens fors onderuit.

Dimon vergeleek de recente hausse van de bitcouin met de tulpenmanie in de zeventiende eeuw, toen tussen 1634 en 1637 één tulpenbol evenveel waard was als een grachtenpand en verkocht werd voor tienmaal het jaarsalaris van een ervaren vakman.

Bitcoins zouden volgens Dimon handig kunnen zijn “als je in Venezuela was of Ecuador of Noord-Korea – of als je een drugsdealer of moordenaar was.”

De bitcoin is een vorm van elektronisch (ook: cryptografisch) geld, die alleen op een computer bestaat. Vanwege de vorm kan het niet worden gemanipuleerd zoals dat bij papiergeld gebeurt.

Uit onderzoek bleek dat het eenvoudig te traceren is of bitcoins voor criminele activiteiten worden gebruikt.