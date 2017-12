Bitcoin boom lijkt ten einde, Ripple new kid on the block

De bitcoin lijkt zijn dominantie op de cryptovalutamarkt te verliezen, en rivaliserende valuta’s zijn bezig aan een opmars.

Na de piek van 20.000 dollars, keldert de bitcoin bijna dagelijks.

De new kid on the block is de Ripple. Het bijzondere van de Ripple is dat het behalve een cryptovaluta ook een digitaal protocol is dat fungeert als brug naar andere valuta’s die soortgelijke instellingen niet discrimineert, ongeacht of die digitaal geld dan wel fiat valuta’s gebruiken.

De Ripple steeg dit jaar enorm in waarde: van $ 0,006523 in januari, minder dan een cent dus, naar $ 1,47 afgelopen woensdag.

De bitcoin daalde donderdag nog eens 13 procent naar 14.477 dollar en staat nu op de vierde plaats van de cryptoranglijst, onder de Ripple.

Financieel magazine Forbes noemt investeren in cryptomunten of tokens “hoogst speculatief” en de markt “grotendeels ongereguleerd”.

“Iedereen die erover nadenkt (hierin te investeren), moet bereid zijn om zijn volledige investering te verliezen”, waarschuwt Forbes.