Biografe beschrijft seksleven Britse hof: ‘Hij deed het met iedereen’

🕔 03.okt 2017

Camilla sliep met Charles om wraak te nemen op haar man die het deed met Anne, de zus van Charles: onthullingen over het seksleven van het Britse hof in de nieuwe biografie over de huidige vrouw van prins Charles.

Andrew Parker-Bowles, het vriendje van toen nog Camilla Shand, ging vreemd met prinses Anne. Om wraak te nemen, versierde Camilla prins Charles, de broer van Anne.

Parker-Bowles was een notoire schuinsmarcheerder, onthult Penny Junor in haar biografie over Camilla, de hertogin van Cornwall.

Hij deed het “met iedereen, onder wie veel van Camilla’s vriendinnen” schrijft Junor. Zo beschrijft zij hoe Camilla, die later met haar oude vlam prins Charles trouwde, door Londen wandelde en de wagen van haar echtgenoot zag staan voor de flat van een heel goede vriendin van haar.

“Dus zij liet de banden zakken en schreef iets heel grofs op de voorruit”, vertelt Junor in haar boek The Duchess: The Untold Story”.