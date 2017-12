Binnenland in 2018 hoog op de agenda van SZF

Het binnenland heeft een speciale plek bij het Staatsziekenfonds (SZF) in het nieuwe jaar. De directie van de verzekeringsmaatschappij heeft nota genomen van de klachten en de wensen van deze groep bewoners die heeft aangegeven dat ze nog niet het zelfde niveau aan zorg ontvangen als degenen in Paramaribo.

Directeur Rick Kromodihardjo geeft in gesprek met het NII aan, dat de president expliciet aan het fonds heeft gevraagd om na te gaan hoe er gezamenlijk met andere actoren een betere zorgverlening in het achterland kan worden gerealiseerd. Een van de meest eenvoudige zaken is het verstrekken van de kaarten waardoor de mensen geen lange afstanden hoeven af te leggen naar Paramaribo om daarvoor in aanmerking te komen.

Het SZF zal zich volgens Kromodihardjo beijveren dat de zorg aan deze Surinamers gegarandeerd wordt. Een andere belangrijke opdracht die het fonds ook heeft gehad is om bij te dragen aan het efficiënter maken van de zorg door de hoge kosten eruit te halen zonder de kwaliteit daarvan achteruitgaat.

Er zal samen gezeten worden met alle actoren binnen de sector om zo meer kwaliteit in te bouwen voor wat betreft de gezondheidszorg. De directeur geeft aan, dat het nieuwe jaar toegetreden moet worden met hoop en gevoelens van verantwoordelijkheid ondanks de uitdagingen die er zijn om zodoende de zorg beschikbaar te hebben voor de zieke mens.(GFC)