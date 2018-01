Binnenkort veranderingen nabij brug over Saramaccakanaal

Henk Wip, hoofd afdeling Verkeer van het Ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, kondigt maatregelen aan die de wegsituatie nabij de brug over het Saramaccakanaal moeten verbeteren.

Een paar jaar geleden plaatste het ministerie betonnen blokken in het midden van de weg. Het verkeer werd sinds toen met behulp van verkeerslichten geregeld, die aangeven wanneer een rijstrook open of gesloten is. De blokken moesten dienen als een fysieke scheiding voor het verkeer dat op en af ging. Op verschillende manieren is getracht om de aanwezigheid van deze blokken te benadrukken bij de verkeersdeelnemers.

Het plaatsen van borden, het aanbrengen van knipperlicht installaties, het plaatsen van reflectoren op de blokken en het schilderen van de blokken hebben helaas niet kunnen voorkomen dat deze blokken vaker aangereden zijn. “Te hoge snelheden en onoplettendheid zijn hiervoor de reden” hekelt Wip de vernietiging van het wegmeubilair aldaar.

Maatregelen

Het verkeer dat die wegsituatie nadert zal binnenkort door middel van daarvoor bestemde wegmeubilair vertraagd worden. Het ministerie zal onder meer gebruik maken van tekst en symboolmarkering. “Op de weg gaan we markeringen plaatsen, omdat we hebben gemerkt dat weggebruikers zich alleen concentreren op het wegdek en niet het meubilair aan de kant van de weg” legt Wip de situatie uit.

Hij wijst erop dat de weggebruiker de belangrijke informatie hierdoor mist. De veranderingen zijn gepland voor begin januari.(GFC)