Binnenkort pesticiden-inspecteurs in Suriname

🕔 08.dec 2017

De certificaatuitreiking van de workshop Inspectie op Pesticide en Douanezaken werd na drie dagen woensdag afgesloten met 32 cursisten. Aan de training hebben douanes en LVV-voorlichters deelgenomen.

De training was een onderdeel van de Food And Agriculture Organisation (FAO) Goverment Cooperative Programme met als project titel: Disposal of Obsolete Pesticides management in the Caribbean.

Onderzoek heeft uitgewezen dat het importeren en exporteren van illegale bestrijdingsmiddelen een probleem is in heel het Caraibisch gebied. Pesticiden zijn gevaarlijk voor de gezondheid van mens, dier en milieu. Echter wordt pesticide in sommige gevallen gebruikt bij landbouwactiviteiten.

Het ministerie van LVV, met name de afding Bestrijdingsmiddelen, stimuleert om op biologische wijzen ziekte, plagen en onkruid aan te pakken waaronder handmatig verwijderen van onkruid of met tuingereedschappen, water extracten met knoflook, neem of peper voor plagen. Ook de insecten killer is een verantwoorde manier van insectenbestrijding.

Een selectie van voorlichters zal verder in de toekomst opgeleid worden tot pesticide inspecteurs. Naast hun dagelijkse ondersteuning naar de boeren toe, zullen zij ook meehelpen de verkooplocaties te inspecteren. Dit om na te gaan als er geen vervallen producten in de verkoopcentra staan, de opslag op de juiste manier plaatsvindt en als er illegale/verboden bestrijdingsmiddelen worden verkocht.(GFC)