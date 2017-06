Bijna een op de tien vrouwen steekt weleens sigaret op tijdens zwangerschap

🕔 16.jun 2017

9 procent van alle moeders met een kind in de leeftijd van 0 tot 4 jaar heeft weleens een sigaret gerookt tijdens de zwangerschap.

Dat blijkt uit de Monitor Zwangerschap en Middelengebruik van het Trimbos-instituut.

Het gaat daarbij met name om jonge moeders in de leeftijd van 18 tot 24 jaar, moeders met een lage of middelbare opleiding en moeders die zonder partner wonen.

In de vier weken voor ze zwanger werden, rookte 17 procent van de moeders. Tijdens de zwangerschap daalde dat percentage naar 9 procent. Na de zwangerschap steeg het percentage rokende vrouwen weer naar 13 procent.

Het merendeel (88 procent) van de vrouwen die in de maand voor de zwangerschap rookten, probeerde meteen of in de loop van de zwangerschap te stoppen. Vier op de vijf hield dat vol tot het eind van de zwangerschap.

Alcohol

Verder dronk bijna vijf procent van de ondervraagde moeders alcohol toen zij wisten dat ze zwanger waren. In de meeste gevallen (87 procent) ging het om niet meer dan een paar slokjes.

Drugsgebruik (cannabis, ecstasy, 4-FA, cocaïne, amfetamine) tijdens de zwangerschap kwam nauwelijks (bij 0,1 procent) voor.(NU.nl)