Bijdrage passagiers ook belangrijk bij ordening openbaar vervoer

🕔 03.dec 2017

Er wordt veel gesproken over de buschauffeurs maar ook de passagiers hebben een bijdrage te leveren in het proces van ordening van het openbaar vervoer. Bij navraag is gebleken dat de bushouders ook klachten hebben over het gedrag van delen van deze groep, zegt de directeur van Transport en Communicatie Joyce Blokland-Wijnstein.

Niet alle passagiers nemen het nauw met de netheid in de bussen. Er zijn te vaak gevallen geweest dat mensen hun etensresten en andere rommel in de bussen achterlaten. Dat kan nooit de bedoeling zijn, zegt de directeur tevens lid van de werkgroep die ordening binnen het openbaar vervoer tot stand moet brengen.

Aan het einde van de dag zien bepaalde bussen er niet helemaal fraai uit, probeert ze de situatie te schetsen. Ze roept de gebruikers van het openbaar vervoer op om indien zij in de bus iets nuttigen, ze de rommel in hun tas stoppen en in vuilnisbakken te dumpen. Iedereen zal een bijdrage moeten leveren om de ordening tot een succes te maken.

De werkgroep had eerder een enquêteonderzoek in enkele districten gedaan. Een van de aanbevelingen die daaruit is voortgevloeid is het uitvoeren van een klantvriendelijkheidstraining onder de buschauffeurs en de controleurs.

De directeur zegt dat onderlinge communicatie van belang is om te werken aan de ordening. Jarenlang zijn zaken fout gegaan en het vergt wat tijd om de knelpunten binnen deze sector op te lossen.

In het kader van de ordening worden meerdere zaken uitgevoerd. Enkele zaken zijn de bouw van terminals op strategische plekken, het herzien van routes en het ordenen van nachtbussen waardoor ook die groep tegemoet wordt gekomen.(GFC)