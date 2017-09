BGA wil een toekomst vrij van geweld

🕔 24.sep 2017

Het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA) van het Ministerie van Binnenlandse zaken organiseert maandelijks activiteiten om het bewustzijn over geweld tegen vrouwen en meisjes te doen groeien. De “Orange Day” campagne werd in 2015 in Suriname geïntroduceerd.

Deze richt zich op bewustmaking van het publiek en het voorkomen en beëindigen van alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes wereldwijd. De kleur oranje vertegenwoordigt een toekomst vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes.

In het kader van de bewustwording is het BGA voornemens om op 11 oktober, Wereld Meisjesdag 2017, te herdenken middels een minitoets en wel voor leerlingen van de Giovanni Montinischool te La Vigilantia.

Via onderwijs wil het BGA ook in de rurale gebieden de kennis over Orange Day verspreiden. Het ligt in de bedoeling om op Wereldmeisjesdag, de uitslag van de minitoets bekend te maken. De leerlingen met de hoogste score krijgen een prijs.

Een van de verantwoordelijkheden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is het verder ontwikkelen, implementeren en uitdragen van het nationaal genderbeleid. Dit beleid moet de optimale participatie van de vrouw in het ontwikkelingsproces in Suriname mogelijk helpen maken. Daarnaast heeft het ministerie als taak een evenwichtig emancipatorisch vrouwenbeleid te voeren, met in acht neming van specifieke Surinaamse karakteristieken.

Enkele van de activiteiten die het afgelopen jaar zijn georganiseerd zijn de Stationrace in Brokopondo waarbij jongeren op een creatieve manier zijn geïnformeerd over gender, genderrollen, alsook geweld tegen vrouwen en genderdiscriminatie. Daarnaast verzorgd het BGA in samenwerking met internationale organisaties en NGO’s diverse gender trainingen.

Ook het bureau in Nickerie draagt een steentje bij aan de bewustwording door zoveel mogelijk lagen van de bevolking bij hun activiteiten te betrekken. Zo kregen de vrouwen van het atelier ‘Het Gouden Hart’ de vorige maand een oranje strikje omgebonden.(GFC)