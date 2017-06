Bewustwording rehabilitatie verweerde bodems belangrijk voor Brokopondo

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft in samenwerking met Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA) een pilotproject ‘Remedation of degraded soils through gold mining industries in the district of Brokopondo’ op touw gezet.

Het project is bedoeld om de bewoners en bestuursopzichters van het district Brokopondo bewust te maken over de rehabilitatie van verweerde gronden.

Er zijn diverse presentaties verzorgd door deskundigen van het ministerie van LVV en IICA. Ruby Kromokardi van de afdeling Agrohydrologie van het ministerie van LVV gaf tijdens haar presentatie ‘Soil and water degradation’ aan dat er verschillende zware metalen (lood, ijzer, kwik en andere metalen) in de bodem voorkomt waar er mijnbouwactiviteiten waren ontplooid.

Met dit pilotproject wordt beoogd de bodem te rehabiliteren door middel van compostgebruik. Momenteel is de eerste fase van dit project al uitgevoerd, namelijk het beplanten van schijngras om daarmee compost te maken. Na deze periode zal de bodem waar het pilotproject uitgevoerd wordt, wederom gemeten worden om te zien als de zware in de bodem zittende metalen verminderd zijn.

Voor nu is het belangrijk dat de bewoners van Brokopondo niet planten op plaatsen waar er mijnbouwactiviteiten hebben plaatsgevonden.

Het project heeft een duur van maximaal een jaar.(GFC)