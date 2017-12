Bewoners Nickerie ontvangen grondbeschikkingen

Meer dan 600 landgenoten hebben op het sportcomplex van de Nickerie Tennis Club (NTC) een grondbeschikking ontvangen. Deze beschikkingen bestonden uit bereidverklaringen, toewijzingsbeschikkingen en goedkeuringsoverdrachten. Binnen de aangewezen groep zijn er mensen die zelfs langer dan 60 jaar hebben gewacht op bevestiging van de aanvraag.

Deze positieve reactie vanuit het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer op de vele aanvragen maakte de emotie los bij veel van de aanvragers. De ministeriële delegatie deed na de activiteit van 21 december, vanmorgen Wageningen aan waar er ook beschikkingen zijn uitgereikt aan meer dan zestig mensen.

Het ministerie is niet alleen bezig om de achterstand die door de Jaren is opgelopen weg te werken, maar ook te werken aan goede en geautomatiseerde administratie. Verder is het beleid erop gericht het ministerie te ontdoen van alle corruptieve praktijken.(GFC)