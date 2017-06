Bevredigende bedrijfsresultaten Hakrinbank in 2016 ondanks diepe economische recessie, hoge inflatie en devaluatie SRD

De Hakrinbank heeft in het boekjaar 2016, overall bezien, bevredigende bedrijfsresultaten geboekt. Dit schrijft het bedrijf in haar jaarverslag dat maandagavond werd gepresenteerd.

De in het verslagjaar gerealiseerde resultaten kwamen tot stand in een klimaat van een diepe economische recessie, hoge inflatie en een proces van forse verminderingen van de externe waarde van de Surinaamse dollar.

De sterk toegenomen omgevingsrisico’s noodzaakten tot aanscherping van ons risicomanagement en tot een prudent kredietintake- en kredietbeheerbeleid.

De diverse risicobeheersingsmaatregelen hebben invloed gehad op de reële groei en rentabiliteit van het bedrijf. In het licht van genoemde ontwikkelingen is de directie tevreden met de gerealiseerde bedrijfsresultaten.

Het geconsolideerd balanstotaal steeg met 38% tot SRD 3,37 miljard, vooral als gevolg van de herwaardering van onze vreemde valuta activa en passiva na de eerder genoemde waardedalingen van de Surinaamse dollar.

De geconsolideerde winst vóór belasting steeg met 16% tot SRD 46 miljoen, deels door éénmalige koerswinst op onze eigen vreemde valutapositie.

Op de Surinaamse effectenbeurs steeg de koers van Hakrinbank aandelen met 2% tot SRD 408 per jaarultimo. Deze beperkte stijging was het uitvloeisel van de ongunstige economische en financiële ontwikkelingen en vooruitzichten.

De marktkapitalisatie van de bank passeerde de SRD 200 miljoen als gevolg van de koersstijging en een uitkering van stockdividend. De Surinaamse beursindex welke de gewogen marktwaarde aangeeft van een vastgesteld aandelenpakket, steeg door een incidentele factor sterker en wel met 8% naar 9.663 per ultimo december.

Dochteronderneming NTFM

Dochteronderneming, de Nationale Trust & Financierings Maatschappij (NTFM) heeft in het verslagjaar resultaten geboekt die beneden onze verwachtingen lagen. Het balanstotaal kromp met 3% tot SRD 265,5 miljoen en de winst vóór belasting met 26% tot SRD 6,2 miljoen.

De oorzaak van de afname ligt in de recessie die de kredietvraag beïnvloedde, de verder aangescherpte kredietintake vanwege toegenomen risico’s en de verhevigde concurrentie die ook de interestmarge onder druk zette. Ook namen de operationele kosten toe als gevolg van de inflatie.

Hakrinbank Real Estate

Hakrinbank Real Estate, die zich ten doel stelt het kopen, verkopen, en/of exploiteren van onroerende goederen, heeft vanwege de sterk verslechterde onroerend goed markt en aangescherpte regelgeving van de Centrale Bank van Suriname, haar bedrijfsactiviteiten in 2016 beperkt van omvang gehouden.

Het balanstotaal nam af met SRD 0,5 miljoen tot SRD 6,3 miljoen en er werd een verlies van SRD 146 duizend geleden.

Dividend

Over het boekjaar 2016 zal een dividend in contanten van SRD 3,60 en een dividend in aandelen worden uitgekeerd, waarbij voor elke 23 aandelen, een nieuw aandeel zal worden verstrekt.

De waarde van het dividend bedraagt, uitgaande van de actuele beurskoers van SRD 408 van één Hakrinbank aandeel, SRD 20,60, hetgeen correspondeert met 35,51% van de nettowinst per aandeel.

In oktober is interim-dividend uitgekeerd van SRD 3,60 per aandeel. De bank is bereid fracties van aandelen op te kopen voor SRD 17,75 per fractie.

Foto: Raad van Commissarissen Hakrinbank: van links naar rechts: Drs. M. Roemer, Mr. H. Schurman, Mr. Ch. R. Doekhie, Drs. R. T. Parmessar, G.K.T. Lau MBA M.Sc., Drs. M. Sandvliet M.Sc. en Drs. R. van Trikt M.Sc. RA.

(GFC)