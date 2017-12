Bestuursdienst renoveert woning bejaarde vrouw

De bestuursdienst van Kampong Baroe heeft de woning van de bejaarde en zieke vrouw Karseh Sakidjan aan de Rachelshoopweg in het district Saramacca gerenoveerd. De vrouw die met haar zoon met een beperking in de woning woont, heeft het heel slecht. De woning is bouwvallig en slaapt de vrouw langer dan 60 jaar op de vloer.

Door middel van burgerparticipatie heeft de bestuursdienst wat middelen bij elkaar kunnen brengen om de woning te renoveren. het personeel van de bestuursdienst heeft de bouwwerkzaamheden uitgevoerd.

Districtscommissaris(dc) van Saramacca, Laksmienarain Doebay, was ook aanwezig tijdens de oplevering en zegt dat hij echt ontroerd was. Er is ook gezorgd voor twee bedden, waardoor zij eindelijk op een bed kan slapen.

De dc is heel blij dat zijn bestuursdienst in staat is geweest om deze bejaarde vrouw en haar zoon te helpen. Hij doet een beroep op andere ressorten om een voorbeeld hiervan te nemen. “Misschien kunnen de ressorten van andere districten ook op deze manier hun bijdrage leveren. Dit kan een impuls voor ze zijn”.(GFC)