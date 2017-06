Besprekingen Matjawfamilie en Banaigroep gesprongen

🕔 13.jun 2017

De Matjawfamilie wenst de Surinaamse gemeenschap te informeren dat het haar ondanks herhaalde pogingen niet is gelukt om met de Banaigroep te komen tot gefundeerde afspraken die moeten leiden tot een de oplossing van het opvolgingsgeschil bij de Saamaka.

De liefdesverklaring en de handreiking aan de Matjawfamilie in Brokopondo bleek achteraf bedoeld te zijn om de positie van de eigen kandidaat voor het Granmanschap, Frans Banai veilig te stellen.

In de vijftal besprekingen die vertegenwoordigers van beide groepen afwisselend met elkaar hebben gehad bleef de Banaigroep steevast houden aan de voordracht van de heer Frans Banai voor het Granmanschap.

De Banaigroep was niet bereid om zich over andere zaken te buigen alvorens hun wens in vervulling ging. Deze houding is voor de Matjawfamilie onacceptabel en heeft daarom besloten per 11 juni de besprekingen met de Banaigroep te stoppen.

In de overwegingen tot dat besluit hebben gegolden dat de Banaigroep nog voordat met de ceremonieën werd gestart in verband met het heengaan van Granman Belfon Aboikoni, Frans Banai werd ingezworen als de nieuwe Granman en opvolger van Belvon Aboikoni.

Dit is buiten de orde van de traditie van de Saamaka en van een zichzelf respecterende mensengemeenschap Frans Banai kapitein is van Gujaba een waardering die hij juist kreeg van Granman Belvon Aboikoni.

Daartegenover staat dat het gezag van de Awana waartoe Banai behoort niet gekend is in de keuze van Banai als representant van de Nasi voor het Granmanschap dat op de laatst gehouden krutu te Semoisie op zondag 4 juni, de ruim 300 deelnemers uit de leefgemeenschappen in de directe omgeving van de residentie van de Granman, vanaf Semoisie tot Stonuku aan de Gaan-Lio en tot Dangogo aan de Piki-Lio, zich unaniem hebben uitgesproken voor steun aan de door Matjawfamilie geïnstalleerde Granman Naze Amina.

De krutu toonde zich diep teleurgesteld op de manifestatie van de niet nader genoemde acht hoofdkapitein die zogenaamd zouden hebben getekend om Albert Aboikoni te maken tot Granman. “Dit is onacceptabel voor de Saamaka, niet alleen omdat wij van oordeel zijn dat het niet de hoofdkapiteins zijn die Granman kiezen, maar omdat wij oprecht twijfelen aan de psychische staat van zeker twee hoofdkapiteins die drugsverslaafden zijn”.

De krutu heeft daarom met afschuw gereageerd op de wijze waarop de onlangs benoemde hoofdkapitein Michel Walden de vermeende macht van de hoofdkapiteins in Centrum-Brokopondo demonstreerde.

Deze acht hoofdkapiteins wegen geen moment op tegen de ruim 900 vertegenwoordigers bij de installatie van Granman Naze en ook niet tegen de ruim 300 mensen die op de krutu van Semoisie steun kwamen geven aan de keuze van de Matjawfamilie.

De krutu benadrukt dat Naze Amina door de Saamaka is gekozen als de nieuwe Granman van de Saamaka en daar zijn geen consideraties over.

De Matjawfamilie wenst de Surinaamse gemeenschap ten slotte te informeren dat de keuze voor Naze Amina als de nieuwe Granman der Saamaka niet toevallig is. Bij de langdurige raadpleging kwam hij steeds als de meest geschikte kandidaat voor het Granmanschap die de Saamaka uit het dal kan tillen.

Granman Naze Amina kon niet zwichten voor de roep van de Lo en van de Matjawfamilie en heeft daarom have en goed het bedrijf waar hij in Frans-Guyana langer dan 27 jaren werkt en het management voerde achtergelaten om de Saamaka gemeenschap en daarmee Suriname te komen dienen.

Granman Naze Amina wordt ervaren als een man die zeer integer en correct is en een duidelijke visie heeft over de ontwikkeling van het woongebied tot heil van de ontwikkeling van Suriname. Hij is bovendien een jonge Granman die bereid is te leren ten dienste van zijn goed functioneren als groot opperhoofd van de Marroncultuurgemeenschap in Suriname.(GFC)