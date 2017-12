Beschieting en beroving; slachtoffers met schotverwondingen opgenomen

🕔 13.dec 2017

Een ondernemer werd dinsdag te Snesi Pasi in het Brownsweg gebied beschoten en beroofd. De man moest goederen afleveren aan zijn arbeiders in dat gebied. Hij benaderde zijn neefje die politieman is en op dat moment vrij van dienst was om met hem mee te gaan.

Toen de goederen aan de arbeiders waren afgegeven, reden de mannen weg uit het gebied. Het vermoeden bestaat dat de criminelen de mannen het gebied hebben zien inrijden. Zij vatten post in het bos langs Snesi Pasi ter hoogte van kilometer 1, waar de weg overgaat in een helling, schrijft de politie.

Ter hoogte van de helling moest de bestuurder zijn vaart verminderen en werd het voertuig gelijk onder vuur genomen door drie gemaskerde en gewapende rovers.

Zowel de politieman als zijn oom liepen schotverwondingen op. De verdachten overmeesterden de slachtoffers en gingen er vandoor met het dienstvuistvuurwapen van de wetsdienaar, een kleine hoeveelheid goud en U$ 200. Na de daad vluchtten de criminelen het bos in.

De ondernemer nam hierna plaats achter het stuur en is gereden naar Brownsweg. Ter hoogte van km 14 kreeg hij hulp van dorpsbewoners. Deze schakelden de politie van Brownsweg in en brachten de twee gewonden voor medische behandeling over naar de Medische Zending (MediZeb).

De gewonde slachtoffers werden per ontboden ambulance vanuit Medizeb afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Beiden zijn ter verpleging opgenomen in de ziekeninrichting en verkeren buiten levensgevaar.

Het onderzoek in deze zaak wordt voortgezet door de recherche van regio Midden.(GFC)