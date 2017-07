Bee vindt plannen coalitie niet realistisch

🕔 05.jul 2017

Vice-fractievoorzitter van de ABOP Marinus Bee betoogde dinsdag in het parlement dat de plannen van de regering verstoken zijn van realisme. Ook had hij kritiek op het veel te laat indienen van de begroting voor 2017.

De parlementariër haalde aan dat hij ook in 2012 al kritiek had op het Ontwikkelingsplan (OP) omdat dit vooral bestond uit mooie woorden maar niet voorzien was van bijvoorbeeld een tijdlijn of een realisatiematrix. Ook nu weer is dit het geval. Hij haalde soortgelijke kritiek aan van de Vereniging Economisten Suriname.

“Voorzitter, ik heb in 2012 ook naar voren gebracht en hetzelfde zou ik nu weer kunnen doen, dat het Ontwikkelingsplan nogal globaal en abstract is opgesteld. Er staan veel fraaie volzinnen in waaraan consultants en analisten waarde zullen hechten, maar hoeveel zal er in de praktijk van terecht komen? Die vraag bekruipt mij nu weer,” zei Bee.

De ABOP’er vroeg zich af waar de door de coalitie genoemde overheidsinvesteringen gedurende de planperiode 2017 -2021 van in totaal 7,3 miljard dollar vandaan moeten komen. Hij uitte kritiek op het leengedrag van de regering dat toekomstige generaties in de problemen zal brengen.

Vervolgens haalde Bee wederom de VES aan die gesteld heeft dat het indienen van een ontwerpbegroting halverwege het begrotingsjaar niet getuigt van behoorlijk bestuur. Ook sloot Bee zich aan bij de stelling van de VES dat het begrotingstekort 2017 buitenproportioneel is en dat daardoor het herwinnen van de macro-economische stabiliteit vertraagd zal worden.

Bee pleitte voor een meer realistische opzet van zowel Ontwikkelingsplan als begroting en vond dat de regering realistische keuzes moet maken, in plaats van te veel schone beloftes te doen.

De volksvertegenwoordiger stelde vervolgens dat het OP oude wijn is in nieuwe zakken. Zo komt het oude investeringsvehikel van de regering Bouterse I, IDCS, weer te voorschijn maar heet nu Investsur. Volgens hem is het IDCS destijds ten onder gegaan aan mismanagement en hij vroeg zich af hoe de regering dan nu betere mensen gaat aanstellen.

Hij haalde aan dat de recente benoeming van een minister van Justitie en Politie met een kort lontje een grote mislukking was geworden en vroeg zich af of men het dan nooit leert in de kabinetten van president en vp, wat betreft het aanstellingsbeleid en Human Resources.

Tevens pleitte Bee ervoor Kinderbijslag niet te beperken tot vier kinderen omdat hij dat een oneerlijke maatregel vindt. Ook had hij kritiek op het ABS (Algemeen Bureau voor de Statistiek) omdat dit orgaan bij onderzoek stelselmatig de binnenland districten overslaat. Volgens hem een kwestie van discriminatie.

Bee sloot af met een pleidooi voor profvoetbal op een hoog niveau in Suriname. Hij meent dat de regering door de dubbele nationaliteit toe te staan voor topsporters kan bevorderen dat er een topsportklimaat komt in Suriname, waardoor vervolgens Surinaamse voetballers een goede boterham kunnen verdienen.(GFC)