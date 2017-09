Autoloze Dag heeft veel voordelen

🕔 22.sep 2017

Wereldwijd wordt er internationaal op 22 september de autoloze dag gehouden. In Suriname wordt deze dag op zaterdag 23 september voor de tweede keer gehouden.

Ditmaal wordt het in de woonwijk Latour gehouden. De Latourweg wordt dan geheel afgesloten voor snelverkeer.

De afdeling Rangers van de Pater Anton Donicie padvindersgroep (AD groep) is verantwoordelijk voor deze activiteit. ‘Los van het tegengaan klimaatverandering heeft het organiseren van deze dag meerdere voordelen’, legt Wilgo Koster groepsleider van de AD groep uit.

Het is het bewijs dat het ressort een kwalitatief hoogstaande educatieve activiteit op touw kan zetten. De activiteit heeft een ook een bindende rol voor de gemeenschap van Latour. ‘Mensen hebben tegenwoordig nog nauwelijks de tijd voor elkaar, op deze dag zullen mensen bij elkaar kunnen zijn in een ontspannen sfeer,’ zet Koster zijn stelling kracht bij.

Hij hoopt dat deze activiteit de saamhorigheid binnen de buurtgemeenschap helpt bevorderen. Verder is het voornaamste doel om de bewustwording rond het milieu te stimuleren. Koster noemt de milieu misstanden in de regio als waarschuwing voor de manier waarop wij met het milieu omgaan.

De eerste autoloze dag werd in oktober 2014 georganiseerd in de binnenstad. Het grote verschil deze keer is dat het nu in een woonwijk wordt gedaan.

De ondersteuning vanuit het bedrijfsleven is in vergelijking met de vorige keer beter en sneller op gang gekomen. Er was toen meer lobbywerk nodig vanwege de grootte van belanghebbers in het centrum. ‘Is meer dan logisch want het ging toen om een heel blok van het centrum’ verklaart Koster, die ook coördinator is van het buurtcentrum van Latour.

De communicatie naar het bedrijfsleven en buurtbewoners omtrent deze autoloze dag is sinds mei 2017 officieel gestart. Middels briefwisseling zijn de actoren toen opgeroepen om een meeting bij te wonen. Koster noemt het triest dat enkelen verstek hebben laten gaan bij deze meeting. Volgens Koster is het overgrote deel wel verschenen en heeft positief gereageerd op deze activiteit.

Districtscommissaris Remy Pollack die beheer voert over dit gebied biedt zijn volledige ondersteuning aan. ‘Deze dag is belangrijk gelet op de ontwikkelingen om ons heen. Ik heb geen andere keus dan dit initiatief te ondersteunen’, zegt Pollack.

De dc vindt dat de burgers meer moeten bewegen en juicht ook hierom deze activiteit toe. Hij verzekert de voortgang van de activiteit ondanks de veranderingen in het verkeer als gevolg van de sluiting van de Saronbrug.

De Autoloze Dag is tot stand gekomen door samenwerking van het Koprs Brandweer Suriname, de ministeries van Landbouw Veeteelt en Visserij, Sport- en Jeugdzaken, Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur en Volksgezondheid. Verder hebben het Nationaal Leger, Stichting Bosbeheer, NIMOS, Nederlandse ambassade, Apotheek Ligeon, Desmond Plet, Telesur, Unu pikin en Stg. Surnet op hun eigen wijze een bijdrage geleverd.(GFC)